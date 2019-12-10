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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı İzle

Bursa'da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı İzle

drift yapan sürücüler

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Polis Kırmızı Işık Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Bursa'da kırmızı ışıktan kalkarken drift yapan iki sürücüye 14 bin 90 lira ceza kesilerek, sürücü belgelerine 2 ay el konuldu.Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kavşakta drift yapan iki sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Yolda "yanlama" yaparak hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti. 16 YK 592 plakalı araç sürücüsü Y.E.K. ile 16 KOR 90 sürücüsü N.M.M.'yi gözaltına alan ekipler, iki sürücüye toplam 14 bin 90 lira ceza keserek, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.
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