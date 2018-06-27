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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da dolu etkili oldu

Bursa’da dolu etkili oldu

Dolu yağışından detay

Bild Akalan Dolu Yağışı Irak 

-Yere düşen doludan detay
-Kapalı pazar alanına alınan otomobilden detay

( BURSA - HD) BURSA

- Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu yağışı Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde meydana geldi. Bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken sürücüler araçlarını kapalı pazar alanlarına alarak, araçlarını korumaya çalıştı. (FÇ-
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