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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı Haberi

Bursa'da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı Haberi

otoyoldaki trafikten görüntü

Hastane Tahkikat Polis Karakolu Direksiyon Lüks Otomobil 

-hurdaya dönen lüks otomobilin iç ve dış detayı
-kamyonda kalan tavandan görüntü
-ambulans, polis ve otoyol görevlilerinin görüntüsü

( BURSA )- Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı BURSA

- Bursa’da lüks otomobilin kamyona çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Tavanı kamyonun arkasında kalan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza, Bursa-İzmir oto yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 918 plakalı lüks otomobil, Metin G. (60) idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyonu sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin şoförü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise hayatını kaybetti. Otomobilin tavanı kamyonun arkasında aldı Öte yandan dehşet veren kazada otomobilin tavanının kamyonun arkasında kaldığı görüldü.
Ayrıca otomobilden çıkan parçalar yola savruldu. Tavanı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü. Kamyon sürücü Metin G., “Seyir halindeyken bana arkadan çarptılar. Ben kamyonu kullanıyordum. Kazayı görmedim” dedi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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