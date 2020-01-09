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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da dehşet...Ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Haberi

Bursa'da dehşet...Ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Haberi

olay yeri detay

Polis Kimlik Tespiti Tren Rayları Hızlı Tren Sağlık Ekipleri 

-cesetten detay
-incelemelerde bulunan ekipler

( BURSA )- Yapımı devam eden Bursa Hızlı Tren inşaatı yakınlarında erkek cesedi bulundu BURSA

- Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış vaziyette bir erkek cesedi bulundu . Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin birkaç günlük olduğu üzerinde duruluyor Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi. Cesedin çürümeye başladığı, başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. (FÇ-İHS)
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