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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı İzle

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı İzle

polisin koç boynuzu ile kapıyı kırması

Polis Terör Örgütü Sınır Dışı İstihbarat 

-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da terör ve istihbarat polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 12'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı. 12 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 14 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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