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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da damat dehşeti...Kayınpederini ve kayınbiraderini böyle öldürdü Haberi

Bursa'da damat dehşeti...Kayınpederini ve kayınbiraderini böyle öldürdü Haberi

ölenlerin fotoğrafı

Kayınbirader Kalp Masajı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri İsabey 

-Yasin Aktan bıçaklanma anı
-hastanedeki güvenlik tedbirleri
-yaralının hastaneye getirilmesi
-yaralıya kalp masajı yapılması
-detay görüntüler

( BURSA -ÖZEL-FOTO EKLENDİ) - Boşanmak üzere olan damat, eşinin kardeşini ve babasını öldürdü BURSA

- Bursa’da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü. Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.
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