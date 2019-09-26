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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bursa'da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu Haberi

- Bursa'da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu Haberi

Okullardaki panik, bir kadının okul bahçesinde kızına sarılması, okul bahçesinden görüntü, Çınarcık sahil ve Bursa'nın ilçelerinden görüntü

( BURSA ) BURSA

Deprem Kullar Okul Bahçesi 


- Bursa'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, okullar boşaltıldı. Veliler ise panikle merak ettikleri çocukları için okullara koştu. Saat 13.59'daki Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Bursa'da deprem sonrası okullar boşaltılırken, panik yapan veliler okullara koştu. Velilerin çocuklarına sarıldığı anlarda duygusal görüntüler yaşandı. Deprem Bursa'nın ilçeleri ile Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de paniğe sebep oldu. Burada da vatandaşlar bir süre sokağa çıktılar.
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