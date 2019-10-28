- Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Haberi

-valinin alana gelmesi

-belediye başkanı ve validen detaylar

-çelenk sunumu

-istiklal marşı ve saygı duruşu



( BURSA ) BURSA



. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlanana törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Valilik ve büyükşehir belediyesi çelenk sunumunun ardından saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. (AÇ-E)



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