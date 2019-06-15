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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da Cecilia Krull rüzgarı

Bursa'da Cecilia Krull rüzgarı

konserden çeşitli detaylar

( BURSA ) BURSA

Ziyaretçiler Festival Forma 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58’inisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nin ikinci gününde Cecilia Krull Bursalı hayranlarıyla buluştu. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nin ikinci günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Uluslararası Mini Baskı Sergisi ve Ekslibris Yarışması’yla başladı.
15 ülkeden 226 sanatçının katılım gösterdiği Ekslibris Yarışması’nda birincilik ödülüne Yoshinari Suehiro’nun çizmiş olduğu eser layık görüldü.
İkincilik ödülü Aleyna Işık'ın, üçüncülük ödülü ise Ferda Efe Günel'in olurken, Mini Baskı sergisine ise 6 ülkeden 64 sanatçı katıldı.
Sergiye başvuru yapan 100 mini baskı eserinden, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme ile 85 eser sergilendi. Sergide eserleri yer alan sanatçıların katılımıyla açılan sergi, 22 Haziran’a kadar Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak. Mini Baskı Sergisi ve Ekslibris Yarışması’nın ardından Cecilia Krull hayranlarıyla buluştu. Bursalı müzik severlerle bir araya gelen Cecilia Krull sahne performansıyla sanatseverleri büyüledi. Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren ünlü sanatçı My Life Is Going On şarkısıyla hayranlarını mest etti. Vitoria, Jimmy Glass, Elias Crean, Jn77 ‘in the Lake, Pinto, Soto del Real, Flavor to Club, Cultural Festival European of Algiers, Carlos Ill, gibi birçok prestijli festivalde performans sergileyen Cecilia Krull, 58. Uluslararası Bursa Festivalinde de katılımcılardan tam not aldı.
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