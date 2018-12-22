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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da çatı yangını (2)

Bursa'da çatı yangını (2)

- İtfaiye ekiplerinin binanın çatı katında çıkan yangına müdahale etmesi - Ekiplerin vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışması - Bir görgü tanığının konuşması Bursa 'da çatı yangını - Osmangazi ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.Dikkaldırım Mahallesi Derince Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bu arada, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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