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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da can pazarının yaşandığı kaza kamerada İzle

Bursa’da can pazarının yaşandığı kaza kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Trafik Kazası Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza anı
-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunun dönüş yaptığı esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Kazada 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı. Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeyken "U" dönüşü yapmak için manevra yaptı. Manevra yapan çöp kamyonunu fark etmeyen 16 U 5645 plakalı otomobil sürücüsü T.U., kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu. Çöp kamyonuna çarpan otomobil sürücüsü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıya müdahale ederken, itfaiye ekipleri otomobilin direksiyonunda sıkışan T.U.'yu çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından T.U. sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra alan çöp kamyonuna, otomobilin çarptığı görüldü.
Çevrede bulunan vatandaşların, kazada yaralananlara yardım etmek için koştuğu görüldü.

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