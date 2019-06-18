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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da can pazarı... Uçurumda ağır yaralı bulundu

Bursa'da can pazarı... Uçurumda ağır yaralı bulundu

Olay yerinden görüntü

Hastane Tahkikat Ağır Yaralı Direksiyon 

-yaralının görüntüsü
-vatandaşların müdahalesi
-kaza yapan traktör
-yoldan görüntü

( BURSA )- Virajı alamayan traktör sürücüsü 20 metrelik uçuruma düştü BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde saman yüklü traktörün sürücüsü uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen tesadüfen fark ettiği sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada 16 UL 357 plakalı traktör sürücüsü Rahmi Gökhan, römorka yüklediği samanı İznik'e getirirken, virajı almayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gökhan, devrilen traktörün üzerinden savrulup 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin imdadına yetiştiği sürücü, 112 ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. (HA-SD-İHS)
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