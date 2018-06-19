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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da “Büyük Buluşma Bayramlaşma ve Mezunlar Günü” programı İzle

Bursa'da “Büyük Buluşma Bayramlaşma ve Mezunlar Günü” programı İzle

Dış Detaylar

Meslek Liseleri Sivil Toplum İmam Hatip Lisesi Milletvekili İmam Hatipler 

-Süleyman Çelik röp
-Alinur Aktaş röp

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde YİHMED tarafından düzenlenen “Büyük Buluşma Bayramlaşma ve Mezunlar Günü” büyük ilgi gördü. YİHMED tarafından Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen “Büyük Buluşma Bayramlaşma ve Mezunlar Günü” programına çok sayıda davetli katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Kaymakam Suat Seyitoğlu, MHP milletvekili adayı Celal Çekil, MHP İlçe başkanı Arif Eren, YİHMED Başkanı Alper Atar, sivil toplum temsilcileri de buluşmada hazır bulundu. Yenişehir Osmanlı Mehter Takımı davetlilere unutulmaz dakikalar yaşatırken, misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Ortaokula başladığımızda ilçemizde imam hatip yoktu. Tabakhane Mahallesi'nde başlangıç yapmış olan imam hatibimiz şu an bulunduğumuz mekanda eski bir binasıyla yıllarca bu ilçenin evlatlarının yetişmesinde öncülük etti. Fakat yine bu okuldan mezun olan Yusuf Ateş kardeşimizin bu kompleksi, bu üniteyi buraya koymakla geleceğe bir yatırım yaptığı gerçektir. Bu okuldan mezun olmuş bütün arkadaşlarımızın böyle birlik ve beraberlik içerisinde burada olmaları, gelecekte de bu birlikteliklerinin devam etmelerinin bir nişânesidir. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizi gelecek ile ilgili hiçbir şeyden alıkoyamayacaktır. Bayrağımızı gökten asla indiremeyeceklerdir, birliğimizi asla bozamayacaklardır” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ise, ”İmam hatip mezunuyum. Aynı zaman da İHMEDİN kurucu üyelerindenim. İnsanoğlu çok kolay unutuyor bazı şeyleri, bu yıllara çok kolay gelinmedi. 28 Şubat 1997 tarihini benim yaşıtlarım çok iyi hatırlıyordur. Ali Kalkancı ve Fadime Şahin diye, meczup, ne olduğu belli olmayan bir zavallıyı çıkardılar ve bu toplumun önüne koydular, arkasından da bir sürü kararlar aldılar. O dönemde kararları askeriye alıyordu. Bin yıl sürecek dedikleri kararları aldılar. İmam hatiplerle ilgili yasaklar geldi, Kur’an-ı Kerim’i öğrenme yaşı yukarılara taşındı. Bu milletin değerlerinden bu milleti kopartmak için bir sürü kararların altına imza attılar. Biliyorum ki o gün bir çok imam hatip lisesi öğrenci olmamasından dolayı kapanmak zorunda kaldı. Köyleri gezip öğrenci bulmaya çalışıyorduk” diye konuştu.
Aktaş, “Kimse çocuklarını imam hatip liselerine göndermek istemiyordu. Katsayı problemi vardı, hesapta meslek liseleriyle alakalıydı bu ama asıl hedef imam hatiplerdi. Bin yıl sürecek dedikleri problemler ortadan kalktı. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı uygulamalarla Allahın izniyle bu problemleri ortadan kaldırdı. Bu saatten sonra bize düşen kaliteyi ve standartları yükseltmektir” dedi.
Mezunlar gününde sahne alan Uğur Işılak vatandaşları coşturdu. (FA-MŞ)
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