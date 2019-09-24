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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada

Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada

-güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Aktüel 

-hırsızın gelişi
-hırsızlık anı
--aktüel-
-röportaj
-detaylar

( BURSA )- Kamera görüntüleri olmasaydı baba ve oğlu birbirine girecekti BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Anafartalar Caddesi'nde faaliyet gösteren manav dükkanı hırsızın hedefi oldu. Pişkin hırsız birer gün arayla 3 kez aynı manava girerek para ve meyve çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan manav Ahmet Ö., "Sabah dükkana ben bakıyorum, gece ise oğlum. Ben geldiğimde bozuk para bulamadım, oğluma neden bana bozuk para bırakmıyorsun, sağdan soldan para arıyorum diye çıkıştım. Bu yüzden tartıştık. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. Gece parayı çalan şahıs, ertesi gün bir daha gelip bu kez de 900 TL parayı alıp gitmiş. Dün gece de gelip tekrar dükkana giren aynı hırsız bu kez para bulamayınca muz alıp gitmiş. Polislerin bir an önce hırsızı yakalamasını istiyorum" dedi.

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