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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da binlerce mezun veren Gemlik Endüstri Meslek Lisesi yıkılıyor İzle

Bursa'da binlerce mezun veren Gemlik Endüstri Meslek Lisesi yıkılıyor İzle

Okuldan detay

Okul Binası Deprem Teknoloji Meslek Lisesi İlköğretim Okulu 

-Dışarıya çıkarılan sıra ve masalar
-Spor salonundan detay
-Genel detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da binlerce mezun veren Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 1999 depreminde sonucu 2002 yılında ağır hasar raporu aldı. Yüzlerce mezun veren okul yeni binasına taşınmaya başlayınca yıkılma kararı alındı. Gemlik'te 1986 yılından bu tarafa hizmet veren ve ilçenin ilk meslek lisesi olma özelliği taşıyan Endüstri Meslek lisesi boşaltılmaya başladı.
Yeni binaya taşınmasının tamamlanmasının ardından eski bina yıkılacak. Elektrik, Elektronik teknolojisi, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Mobilya ve iç mekan tasarımı, Kimya Teknolojileri ile Gemi yapımı gibi alanlarda her yıl yüzlerce mezun veren okul binası ve atölyeleri ile spor salonunun boşaltılmasının ardından yıkılacak. Öte yandan 1999 depreminin ardından hasar gören ve 2002 yılında ağır hasar kaydı yapılarak yıkımına karar verilen ancak aradan geçen 20 yılda yaşanan her depremde hasar durumu ağırlaşan okul yaklaşık 3 ay önce boşaltıldı. Öğrenciler bu süre zarfında ilçede boş olan GTSO Gazi ilköğretim okulunda geçici olarak eğitim görürken, odun depoları bölgesinde yapımı tamamlanan ve malzemelerin taşındığı yeni binada kısa süre sonra eğitme başlayacaklar. Bu arada Bursa Valiliğinin Elazığ depremi sonrası yıkımına karar verdiği Gemlik Atatürk ilkokulu ve Zübeyde Hanım anaokulunun da boşaltldığı ve ilerleyen günlerde o binalarında yıkımının gerçekleştirileceği öğrenildi.
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