Bursa'da binlerce insan çocuklar için yürüdü Video

-Vatandaşlar röportaj detay

-Yürüyüşü düzenleyenlerden açıklama

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( BURSA -HD)- Tüm Bursa çocuklar için sokağa çıktı BURSA



- Bursalı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri son günlerde Türkiye'yi yasa boğan çocuk tecavüzcülerini ve cinayetlerini protesto etti. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 2 saatlik yürüyüş açıklamalar ardından son buldu. Türkiye'yi yasa boğan çocuk tecavüzleri ve cinayetlerin ardından yapılanların son bulması için Bursa'da binlerce vatandaş "Çocuğuma Dokunma" konulu yürüyüşü düzenledi.

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Bursa Valiliği'nin izniyle düzenlenen "Çocuğuma Dokunma" yürüyüşü, yaklaşık 15 bin kişinin katılımı ile akşam saatlerinde FSM Bulvarı Akuğur marketin önünde başlayıp Esentepe kavşağında ise son buldu. Çevredeki vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan grup sloganlar atarak idam getirilmesini istedi. Yürüyüşte açılan pankartlar ise dikkat çekti. Düzenlenen yürüyüşte Bursalılar çocukların sesi olurken, çocuklara yönelik işlenen utanç verici vahşi suçların önlenmesi için yetkililerin artık harekete geçmesi istendi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,"Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, biz çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

