Bursa'da bina yangını

- - Yangın çıkan binadan detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar - Vatandaşlardan Nail Beyan'ın konuşması - Osmangazi ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı.Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.
Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, "Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina." diye konuştu.
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