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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Drone görüntüsü

Güvenlik Önlemi Şafak Operasyonu Narkotik Köpek Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

-Kapı kırılması
-Özel harekat evlere girmesi
-Evlerde şahısların gözaltına alınması
-Arama yapılması
-Narkotik köpeği arama yaması
-Genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Özel harekat kapıları kırdı narkotik didik didik aradı BURSA

- Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi.
Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat kapıları kırarken narkotik polisi evleri didik didik aradı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Bin polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri şüpheli evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin ardından içeri giren narkotik polisi evleri didik didik aradı. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda narkotik köpekleri de katılırken adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.
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