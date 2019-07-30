Bursa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı Video

- Bursa 'da bıçaklı kavga - 4 yaralı - Olay yerinden detay görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 Afgan uyruklu yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Hocahasan Mahallesi Hoca Hasan Parkı'nda, Türk ve Afganlardan oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Afgan uyruklu 4 kişi yaralandı.Yaralılar, çevredeki bir apartmana sığınarak 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanarak, emniyete götürüldü.
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