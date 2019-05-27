Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da belediye otobüsü 6 aracı biçti: 5 yaralı

Bursa’da belediye otobüsü 6 aracı biçti: 5 yaralı

otobüsten detaylar

Belediye Otobüsü Kırmızı Işık Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralılardan
-otomobillerden
-çevreden
-sağlık ekiplerinden
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Osmagazi İlçesi Haşim İşcan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 M 00101 plakalı otobüsün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına giren otobüs, 6 otomobili biçtikten sonra durabildi. Otomobillerin içlerinde bulunan kişiler neye uğradığı şaşırırken, otobüsün içerisindeki vatandaşlar da sağa sola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otobüsün içerisinde bulunan ve otomobil şoförlerinden hafif yaralananlar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı