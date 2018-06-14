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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da bayram trafiğine havadan kontrol böyle görüntülendi

Bursa'da bayram trafiğine havadan kontrol böyle görüntülendi

trafiğin drone ile görüntülenmesi

Uzunlu Spor Ayakkabı Bayram Tatili Bayram Trafiği Helikopter 

-yolu kontrol eden helikopterden detaylar
-trafikten detaylar
-vatandaşlarla röportaj

( BURSA -HD) BURSA

- Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce tatilci yollara döküldü. Bursa - İstanbul - İzmir - Ankara otoyolunda araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Hafta sonuna gelen bayram tatiline arife gününden başlayan binlerce vatandaş, tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıktı. Ramazanın son iftarını beklemeden yollara dökülen tatilcilerin oluşturduğu trafiği emniyet güçlerince helikopter ile an be an kontrol edildi. 30 derecenin üstündeki sıcaklıkta yollara koyulan vatandaşlar sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği de İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti. Öte yandan dün ve bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sıcak havada, öğle saatlerinde yola çıkmamaları, terlikle araç kullanmamaları, terlik yerine ayağı saran spor ayakkabı giymeleri noktasında uyardı. İstanbul'an ve Ankara'dan gelip daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerine seyahat eden sürücüler yeni yapılan yollar ve köprüler sayesinde trafiğin geçmiş senelere göre çok daha rahat olduğunu dile getirdiler.
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