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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da bayram alışverişinde adım atacak yer kalmadı

Bursa’da bayram alışverişinde adım atacak yer kalmadı

Kalabalık detay

Ramazan Ayı Alışveriş Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Kapalı Çarşı 

-Alışveriş yapan vatandaşlar detay
-Satış yapan esnaf detay
-Vatandaşlarla ve esnafla röportaj

( BURSA -HD)- Bayrama saatler kala Bursa’da bayram alışverişi çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor BURSA

- Bursa’da Ramazan Bayramı alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar izdihama neden oldu. Şehrin en işlek caddelerinde adım atacak yer kalmadı. Bursa’da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Bursalılar başta kapalı çarşı olmak üzere, Cumhuriyet caddesi, Heykel valilik önü gibi şehrin işlek caddelerinde alışveriş için pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddelerinde iğne atılacak yer kalmadı. İftar saatinden sonra başlayan alışveriş yoğunluğunun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Durumdan memnun olan esnaflar, “Bu gün iftardan sonra yaklaşık 40 bin kişi geçti buradan geçti. Sabaha kadar buradayız. Bu gün büyük bir yıkım vardı. Cebime baya bir para koydum. Bursa’da geçmiş bayramlara göre bu akşam çok kalabalık. Herkes birlik olmuş vaziyette çok mutluyuz” diye konuştu.
Kalabalığı vurgulayan başka bir esnaf ise,” Burada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çılgınlık alışverişleri alışveriş merkezlerinde değil çarşıda artık. İftardan sonra bu çarşı üzerinden yaklaşık 35 bin kişi geçti. Değişik bir kalabalık var. Geçen sene ramazan ayında yaklaşık sabah 4’e kadar buradaydık. Bu günde sabahlayacağız. Saatler geçtikçe kalabalık daha fazla artıyor. Şehrin göbeğinde alışveriş çılgınlığı devam ediyor.
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