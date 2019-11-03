Bursa'da balık ölümleri devam ediyor Haberi

-- muhtar rasim acar görüntü

-- oksijen almaya calışah balıklar

-- muhtar rasim acar ile röp

-- köylü refik eğin röp

-- dereden genel görünüm



( BURSA ) -- Vatandaşlar balık ölümlerine 'dur' denmesini istiyor BURSA



- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk çayında balık ölümleri devam ediyor. Çeltikçi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar ise, artık bu duruma 'dur' denmesini istiyor. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçerek, Karacabey boğazından Marmara denizine dökülen Susurluk çayında her yıl ekim ayında yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Çeltikçi Mahallesi'nden geçen derede balıklar, kıyıya vurdu. Deredeki suyun pis olduğundan dolayı balıklar, kafalarını dışarıya çıkartarak nefes alıyor. Vatandaşlar ise, fabrika atıklarının dereye kirlettiğini iddia ederek, her yıl bu aylarda binlerce balığın öldüğünü ifade etti.

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Rasim Acar, "Susurluk çayı Çeltikçi Mahallemizden geçiyor. Bu aylarda çok balık ölümleri gerçekleşiyor. Her yıl düzenli olarak bu aylarda balık ölümleri yaşanıyor. Bunlarda fabrikaların atık maddelerinden kaynaklanıyor. Genelde bu aylarda oluyor. Deredeki balık ölümleriyle ilgili vatandaşlarımız bilinçli değil. Buradan balık tutup, evine götürenler ve ailesiyle yiyenler var. Tarım sulaması da yapıyoruz. Acaba su zararlı mı. Vatandaş bilinçli değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Balıklar, kafalarını yukarıya çıkartıp hava almaya çalışıyor. Suyun içerisinde zehirli atıklar var. Balık suda zehirleniyor" dedi.

Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden Refik Eğin, "Balıkların hepsi ölüyor. Burada bir katliam yaşanıyor. Daha da binlerce balık var derede. Vatandaşın yiyeceği balık zehirleniyor. Buna dur denmesi lazım" diye konuştu.

(AF



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