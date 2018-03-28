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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da bahar şöleni

Bursa'da bahar şöleni

lalelerin ve botanik parkın drone ile görüntülenmesi

Lyon 

-lalelerden detaylar
-vatandaşla ile sohbet

( BURSA - HD)- Baharın habercisi milyonlarca lale çiçek açtı BURSA

- Baharın gelmesi ile birlikte Bursa’da yeşil alanlara ekilen çiçekler şehri rengarenk hale getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Botanik, Kültür, Hüdavendigar Kent parkları başta olmak üzere şehrin bütün yeşil alanlarını çiçeklerle donattı. 3 milyondan fazla çeşitli renklerde lâle ekilirken, 400 bin sümbül, 200 bin nergis, 50 bin çiğdem ve 100 bin adet gül fidanı dikildi. Baharın gelmesi ile birlikte milyonlarca lale çiçek açtı. Soluğu parklarda alan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarırken, açan çiçeklerin önünde fotoğraf çektirdi.
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