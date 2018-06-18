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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da aynı sokakta bir haftada ikinci kedi cinayeti

Bursa'da aynı sokakta bir haftada ikinci kedi cinayeti

Kedinin ezildiği yer

Yarış Yarış Pisti Yavru Kedi Cinayet Kadın Sürücü 

- Gülsüm Öztürk ve Aykan Beyalan ile röportaj

( BURSA -ÖZEL-HD)- Yavru kediyi ezen otomobil sürücüsü daha sonra kediyi çöpe atıp kaçtı BURSA

- Bursa'da bir hafta önce otomobilin ezmesi sonucu ölen kedinin ardından bugün aynı sokakta bir kedi daha can verdi. Kadın sürücü ezdiği kediyi çöpe atıp olay yerinden kaçtı. Nilüfer'in Karaman Mahallesi'nde ara sokakta otomobiliyle sür'atli gittiği iddia edilen kadın sürücü, yavru kediyi ezdikten sonra durdu. Aracından inen kimliği belirsiz kadın sürücü ölen kediyi yerden alarak çöpe attı. Mahalle sakinlerinin aşağı inmesi üzerine olay yerinden hızla kaçan kadın sürücü otomobiliyle gözden kayboldu. Bir hafta öncede aynı yerde araçların sokaktan hızlı gittiğini belirten mahalle sakinleri, gene aynı şekilde bir kedinin ezilerek öldüğünü belirtti.
Mahalle sakinlerinden Gülsüm Öztürk, "Bu cadde Formula yarış pisti gibi. Bakın burası gece gündüz drift yarışları yapanlarla dolu. Bir hafta önce yolun üzerinde ezilen yavru kediye biz bakıyorduk. Onun yanındaki kedilere de bakıyorduk, sakat kedileri hep veterinerlere götürüp iyileştirdik. Mama veriyorduk küçük yavru kedilere. Annesi de onları besliyordu" dedi.

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