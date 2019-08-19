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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu

Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu

Ayıların görüntüsü

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Jandarma Bild Ormanlı 

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi
-Detaylar

( BURSA ) -- Anne ayı 2 yavrusu ile birlikte su kuyusunda mahsur kaldı BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarıya çıkamadı. Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik; anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi.
Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye ekip beklendiği belirtildi. (MÖ-UGR-İHS)
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