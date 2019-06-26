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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da AVM'de korkutan yangın

Bursa'da AVM'de korkutan yangın

Dumanların çıkması

Polis Elektrik Kontağı 

-İtfaiye ve vatandaşlardan detay
-Çıkan dumanlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir AVM'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'de bulunan bir kafede elektrik kontağından çıkan dumanlar AVM'yi sardı. AVM'de bulunan vatandaşlar görevliler tarafından güvenli şekilde kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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