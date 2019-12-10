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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da Ateş ve Balkır’dan türkü dolu gece İzle

Bursa'da Ateş ve Balkır’dan türkü dolu gece İzle

konserden detaylar

Cenin Toryum 

-katılımcılardan detay

( BURSA ) BURSA

- Nilüfer Belediyesinin “Nida Ateş’le Buluşmalar” adı altında gerçekleştirdiği konserler serisinin sonuncusuna sevilen sanatçı Ender Balkır konuk oldu. Yılın son konserinde ustaların eserlerini seslendiren Ateş ve Balkır, Bursalı sanatseverlere türkü dolu bir gece yaşattı.Nilüfer Belediyesinin düzenlediği ve büyük ilgi gören “Nida Ateş’le Buluşmalar”, yılın son konserinde Bursalıları yine mest etti. Her programında ayrı bir usta sanatçıyı konuk eden Nida Ateş’in bu ay ki konuğu Ender Balkır oldu.Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’nda gerçekleşen konseri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ilgiyle izledi. Ustaların eserlerini seslendiren Nida Ateş ve Ender Balkır’a, konseri izleyenler de zaman zaman sesleriyle ve kimi zaman da danslarıyla eşlik etti.Türkü dolu gecenin sonunda Nida Ateş ve Ender Balkır, salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverlerden büyük alkış aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konserin sonunda Nida Ateş ve Ender Balkır’a günün anısına bir armağan vererek teşekkür etti.
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