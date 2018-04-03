Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da arı ölümleri artarak devam ediyor

Bursa'da arı ölümleri artarak devam ediyor

TOPLU HALDE ÖLEN ÖLÜ ARILARDAN DETAYLAR

Tarım Efes Allah 

-KOVANLARIN İÇİNDE ÖLEN ARILARDAN GÖRÜNTÜ
-KOVANLARDAN ÇIKARTILAN PETEKLERDEN GÖRÜNTÜ
-ARI KOVANLARINDAN GÖRÜNTÜ
-ARICILARIN ÖLÜ ARILARI İNCELEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-BURSA ARICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI SELAMİ SEZGİN RÖPORTAJ
-ARILARI TELEF OLAN ARICI NECDET AÇIK RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da geçtiğimiz haftalarda çamur yağmasından dolayı başlayan arı ölümleri artarak devam ediyor. Kovanlarında arı kalmayan bal üreticileri yardım bekliyor. Bursa'da ansızın toplu arı ölümleri görülmeye başlanmış, daha sonra bunun farklı şehirlerde de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Arıcıların kovanlarındaki peteklerin yüzde 70'i yok oldu. Boşalan petekler kovanların dışına çıkarıldı. Peteklerden adeta bir dağ oluştuğu görüldü.
Bal üreticileri, "Ölümlerle ilgili farklı fikirler ortaya atılsa da net bir bilgi yok. Ölen arıları tahlile gönderdik. Gelecek tahlil neticesini bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Toplu arı ölümlerinin olduğu kovanlarda incelemelerde bulunan Bursa Arıcılar Birliği Başkanı Selami Sezgin, "Bursa'da toplu arı ölümleri devam ediyor. Bizim net bir tahminiz olmamakla birlikte ölümlerin tarım ilaçlarından olduğunu düşünüyoruz. Aşırı derecede arı ölümü mevcut. İnşallah bu ölümler bir an önce biter de arıcılarda rahat bir nefes alır. Tarımla uğraşan arkadaşlardan ricamız, ağaçlara ilacı arının yaylım saati olan sabah saatlerinde atmasınlar. Akşam saat 5'den sonra atsınlar" dedi.
450 kovanı olan Necdet Açık, "Arı ölümleri 15 gündür devam ediyor. Bende her biri 8 petekli 450 kovan arı vardı. Bu kovanların yüzde 70'i telef oldu. Kovanlardan çıkarttığım boş peteklerden bir dağ oluştu. İlgili mercilerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı