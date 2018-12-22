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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın (3) Video

Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın (3) Video

- İtfaiye ekiplerinin binanın çatısında yangına müdahale etmesi - Bir itfaiye erinin yangına müdahale ederken düşmesi - İtfaiye araçlarının binanın önünde bekleyişi Bursa 'da 7 katlı apartmanda yangın - Merkez Osmangazi ilçesinde çatısında yangın çıkan apartman, bina sakinlerinin tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokağı'nda sitede bulunan 7 katlı bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.Olay yerine gelen doğal gaz ve elektrik ekipleri, binadaki enerji hatlarını kontrollü olarak kesti. Polis ekipleri de önlem amacıyla apartmandaki vatandaşların tahliyesini sağladı.İtfaiye görevlileri, merdivenli araçla çatıya uzanarak alevlere müdahale etti.Yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 10 itfaiye aracıyla bir saat süren çabaları sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan ve binada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Sağlık Ekibi İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

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