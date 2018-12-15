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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı

Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı

gökyüzünü kaplayan dumanların görüntüsü

Çatı Katı Tahkikat Gökyüzü 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-yanan çatının görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çatı büyük hasar gördü. Yangın, Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir ikametin çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 sepetli araç ile çatıda kalanları kurtardı. Ekipler, 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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