Bursa’da 34 yıllık mozaiğe üzerine yapıştırdıkları afişi sökerken zarar verdiler İzle

--MOZAİĞİN ÜSTÜNE YAPIŞTIRILAN REKLAM AFİŞİNDEN GÖRÜNTÜ

--MOZAİĞİN BULUNDUĞU ALANDAN GÖRÜNTÜ

--MOZAİĞİN ORJİNAL HALİNDEN GÖRÜNTÜ

--NURAY GÜNAY RÖP



( BURSA - ÖZEL)- Bursa’da her biri orijinal taşlarla oluşturulan mozaik, üzerine yapıştırılan afiş sökülürken tahrip edildi BURSA



- Bursa’da 32 yıl önce belediye tarafından yaptırılan orijinal mozaik üstüne yapıştırılan reklam afişi sökülürken zarar gördü. 1986 yılında zamanın Bursa Belediye Başkanı tarafından Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd, Doç. Dr. Selçuk Günay’a yaptırılan üzerinde Yeşil Türbe ve Bursa manzarası bulunan mozaik, üzerine yapıştırılan reklam afişinin sökülmesiyle zarar gördü. Zamanın belediye başkanı tarafından kent estetiğine katkı sağlaması için yaptırılan her biri orijinal taşlar yontularak yapılan mozaiğin üzerine sorumsuz kişiler tarafından afiş yapıştırıldı. Mozaiği yapan merhum Selçuk Günay’ın eşi Nuray Günay, “Eşimin yaptığı eserin zarar gördüğünü görünce hemen mozaiğe zarar veren firma yetkililerine ve belediyeye giderek mozaiğin çok değerli bir eser olduğunu ve bunun onarılmasını istedim. Mozaik her biri doğal taşlar kullanılarak büyük bir özenle yapılmıştır. Çok değerli bir çalışmadır. Bu çalışma eşime 1986 yılında Bursa Belediyesi tarafından yaptırıldı. Bu zamana kadar korunan bu esere bir firma reklam afişini asmış ve kapatmış bende bu afişin kalması gerektiğini söyledim. Firma mozaiğin üstüne yapıştırdığı afişi sökerken mozaiğinde yarasını sökmüş, bu mozaiğin tekrar yapılmasını istiyorum. Yapılmazsa konuyu uluslararası hukuk mahkemelerine taşıyacağım” dedi.

