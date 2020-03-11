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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 300 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 300 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Koç başlarıyla kapıların kırılması

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-eve baskın yapan ekipler
-gözaltına alınan şüpheliler
-Operasyondan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da şafak vakti 300 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kapılar koç başlarıyla kırılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Kapılar koç başlarıyla kırıldı Narkotik Şube Müdürlüğü önünden başlayan operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra 300’e yakın polis katıldı.
Sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeriye girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenildi.
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