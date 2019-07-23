Bursa'da 250 personelli ahlak operasyonu

-araçların mekanlara gidişi

-polis ekiplerinin mekanlara girişi

-mekanlardaki kadınlardan görüntü

-mekanlarda GBT kontrolü yapılması

-silahla yakalanan şahsın emniyete götürülmesi

-genel ve detay görüntüler



( BURSA ) - Pavyonlarda çok sayıda yabancı uyruklu kadın yakalandı BURSA



- Bursa polisi pavyon ve eğlence mekanlarına gece yarısı ahlak baskını düzenledi.

Baskında farklı suçlardan aranan çok sayıda şahıs ile çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadın yakalandı. Bursa Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 personelden oluşan 70 ekibin katılımıyla umuma açık yerlere baskın düzenledi.

30 eğlence mekanın incelendiği baskında 668 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan 17 farklı suçtan aranan 1 zanlı, alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir şahıs ile kaçak elektrik kullanan 1 kişi yakalandı. Mekanlarda arama yapan ekipler 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi yakalayan ekipler bir şahsın üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirdi. Bursa polisi 8 iş yerinde sigara içildiğini, 2 iş yerinde konsomatris, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bayan çalıştırdığını ve 5 iş yerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit ederek mekanlara idari işlem yaptı. Gece saat 01.00’da başlayan ahlak uygulaması 1 saat boyunca devam etti. Ekipler mekanlarda yakalanan şahısları işlemleri için emniyete götürürken yakalanan yabancı uyruklu bayanlar da gerekli işlemlerinin yapılmaları için ahlak büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

