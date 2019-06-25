Bursa'da 2400 yıllık sokaklar yeniden canlandı...Tarihi Hisar Bölgesi havadan görüntülendi

-sokakların evlerin rengarenk olması

-vatandaşlar

-çalışmalarda son durum

-Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündür ile röp.



( BURSA -ÖZEL)- Geçmişin tarihi havası Hisar’da esecek- Osmanlı'nın şehir dokusu Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar’da ortaya çıktı BURSA



- Bursa'da 2400 yıllık geçmişi bulunan Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar Sur içi bölgesindeki yenileme çalışmalarında ilk etabın sonuna gelindi. Osmangazi Belediyesi tarafından Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi'nde Oruçbey Caddesi'nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesinin hak ettiği değere kavuştuğunu belirterek, "Sokakların yenilenmesiyle birlikte Hisar’ın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran Arkeopark kazıları bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli çalışmalar oldu. Bölge tamamen açık hava müzesi haline gelecek" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panoroma 1326 Fetih Müzesi'nde gösterilen tarihi fotoğraf, Hisar bölgesinin açık hava müzesine dönüştürülmesi, tarihi sokak ve evlerin yenilenmesiyle canlandırılıyor. Osmangazi Belediyesi, eski Bursa’yı ortaya çıkarmak adına Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ne aralıksız devam ediyor. Cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları tamamlanan Oruçbey Caddesi ise kısa sürede hizmete açılacak. Şehrin en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi’ndeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hisar bölgesi bizim önemli çalışma alanlarımızdan biridir. Burası tarihi ile dolu olduğu için bir çırpıda bitirilecek durum yok. Şu anda Oruçbey Caddesi'ni bitirdik. Bölgenin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak adına caddeyi granit bazalt kaplamalı parke taşı ile kapladı. Cephe sağlıklaştırmaları tamamlanan yüksek taş duvarlı, alaturka kiremitli ve ahşap pencereli rengarenk tarihi evleri ve yenilenen zemini ile Oruç Bey Caddesi, tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle geçmişin tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Son makyajları yapıyoruz. Açılışını en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Arkeopark kazı çalışmaları devam ediyor. Bu da tabi müze ile yürütülen bir çalışmadır. Kazı dediğinde kazma kürekle girilmiyor. İnce işçilik ve araştırma yaparak çalışma yapılıyor” dedi.

Hisar’daki çalışmaları planlı bir şekilde belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Surların ayağa kaldırılması, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Üstü Konağı gibi Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneği yapıların restorasyonu, Haraççıoğlu Medresesi gibi manevi mirasın ayağa kaldırılması, Üftade, Kavaklı ve Oruçbey Caddesi ile Kale Sokak’ta yaptığımız cephe düzenleme ve sağlıklaştırma çalışmaları Hisar’ın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran arkeopark kazıları bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli çalışmalar oldu. Bu ilk noktasal dokunuşlardan sonra sıra, Hisar için bir vizyon ortaya koyacak koruma ve kentsel tasarım projesine geldi. Yaptığımız tüm projelerde şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa’yı geleceğe taşımayı hedefledik. Tarihe sahip çıkmak demek, sahip olunan kültürel hazineyi korumak ve ortaya çıkarmak için çaba harcamak demektir. Biz de bunu yaptık ve Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi ile Hisar’ı bir bütün olarak ele alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yaz kazı çalışmalarını bitireceğiz. Ondan sonraki süreçte, neler yapabiliriz diye çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bunun yanında şehir bostanı dediğimiz, Filiboz Mescidi civarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alandaki arkeopark çalışmalar bitti. Projelerin onaylanması bekleniyor. Onaylandığında da mescidi yeniden orada ihya ederek etap etap Hisar içinin tarihi kimliğini ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

Hisar’ın kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi ve kültürel mirasının korunması, ekonomik canlılık ve sosyal hayatın korunması, kentsel dokunun geri kazanılması konularında strateji belirlediklerini ve çalışmalara bu stratejiler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Dündar, “Bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesi şehrimizin adeta kültür ve medeniyet ziyneti. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, bu büyük değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. İnşallah şehrimiz için, tarihimiz için, insanımız için en doğru planlama ile Hisar hak ettiği değere kavuşacak. Avrupa kentlerinde ‘Eski Şehir’ olarak bilinen şehirler nasıl ki insanları doğal bir tarihin içerisine çekiyorsa, Hisar da herkesi cezbedecek” şeklinde konuştu.

(AÇ-UU-İHS)

