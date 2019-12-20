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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

kaza yapan tırlardan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın Gemlik İlçesinde aynı yönde seyir halinde olan 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırlardan bir tanesi ikiye bölünürken, kaza yeri savaş alanına döndü. İstanbul-İzmir otoyolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul-İzmir otoyolu Kurtul viyadüğünde meydana gelen kazada 33 ACU 906 plakalı tır önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Kazanın etkisi ile dorsesiz tırın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralan sürücü ve yanındaki yolcuyu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir otoyolu yol temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı.
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