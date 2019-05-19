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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Haberi

Bursa’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Haberi

Yürüyüşten görüntü

Güreş Takımı Gençlik Yürüyüşü Lise Öğrenci Öğrenciler Bağımsızlık 

-Şiir, halk dansları, karete, güreş takımı gösterisi, bando ve wushu gösterileri
-Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal'ın açıklamaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri ‘gençlik yürüyüşü’ ile başladı.
Tophane Saltanat Kapı'da buluşan öğrenci grupları ve vatandaşlar bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sebebiyle Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sonunda Bursa Kent Müzesi toplanan gruplar, çeşitli spor okulu ve lise öğrencilerinin gösterilerini izledi. Şiir, halk dansları, karete, güreş takımı gösterisi, bando ve wushu gösterilerinin yapıldığı kutlamalar vatandaşlardan ilgi gördü. Programın sonunda Atatürk ve Gençlik Koşusu’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, “Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasını ve tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 100. yılında sizleri selamlıyorum. Mustafa Kemal’in 100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi milletimizin cesaretiyle birleşerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdelemiştir” dedi.

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