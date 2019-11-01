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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 5 yaralı Haberi

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 5 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

Hastane Tahkikat Zincirleme Kaza Harekete Geç 

-yaralılardan görüntü
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( BURSA )- Bursa'da sis yüzünden meydana geldiği belirtilen zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı BURSA

- Bursa-Ankara Karayolu'nda 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Kestel ile İnegöl ilçeleri arasında Turan Köy rampasında meydana geldi. İddiaya göre İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyreden araçlar Turan Köy rampası inişinde yoğun sis sebebiyle yavaşlayınca arkadan gelen araçlar öndekilere çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi de olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa - Ankara Karayolu'nu tekrar trafiğe açabilmek için harekete geçen trafik ekipleri hurdaya dönen araçları yoldan kaldırabilmek için seferber oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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