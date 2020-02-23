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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da 1 ton hamsi 3 saatte bitti

Bursa'da 1 ton hamsi 3 saatte bitti

HAMSİ DAĞITIMINDAN GÖRÜNTÜLER

-ADNAN PAŞALI RÖPORTAJ

( BURSA )-Bedava hamsi izdihama neden oldu BURSA

- Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından birincisi düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. 1 ton hamsinin bedava dağıtıldığı etkinlikte zaman zaman izdiham görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce insan, tavalarda pişirilen 1 ton hamsiden yiyebilmek için sıraya girdi. Tezgah önünde uzun kuyruklar oluşurken hamsi yiyebilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar, zaman zaman birbiriyle tartıştı. Bir ton hamsi 3 saat içinde tükenirken etkinlikte ekibiyle birlikte balıkları dağıtan Adnan Paşalı Bursa'da güzel bir havada yaklaşık 5-6 bin kişiye hamsi dağıttıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
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