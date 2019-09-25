Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi

Bursa'da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi

şahsın adliyeye sevki

Kokain Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 260 gram esrar, 110 gram nadir bulunan siyah kokain ve 101 gram taş kokain ele geçirildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu bulunduran 3 şahıs gözaltına alındı. Sorgulamayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği U.Y.'yi gözaltına aldı. U.Y.'nin üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, 1 kilo 260 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş ve nadir olarak bulunan 110 gram siyah kokain, 101 gram taş kokain ve toz kokain ele geçirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şahıstan 3’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı U.Y. emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (FÇ-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı