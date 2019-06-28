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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da 1 kilo bonzai ele geçirildi Haberi

Bursa’da 1 kilo bonzai ele geçirildi Haberi

Şahısların adliyeye çıkarılması

( BURSA ) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Metamfetamin 


- Bursa narkotik polisi, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo bonzai ele geçirildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şahısları takibe aldı. Yapılan takiplerin sonunda 7 kişinin ev, iş yeri ve arabalarına baskın yaptı. Operasyonda 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.Ç, İ.O, E.I, I.S, H.İ.Ç, S.Y. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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