Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeniden aday

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeniden aday

Cumhurbaşkanının aday göstermesi

Strateji Misyon Basın Mensupları Irak 

-Başkanın açıklaması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini yeniden aday göstermesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Alinur Aktaş’ı gösterdi. Halen başkanlık görevini yürüten Alinur Aktaş yeniden aday gösterilmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa’nın stratejik önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, ’’Beni bu göreve layık gören çok değerli Genel Başkanıma başta olmak üzere büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bursa kadim bir şehir. Türkiye’nin 4'üncü büyük nüfusuna ve 2'inci büyük ticaret hacmine sahip bir şehir. Belediye başkanlığı görevimizi ifa ederken diğer taraftan 31 Mart 2019 tarihine kadar aday misyonuyla da çalmadık kapı bırakmayacağız’’ ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde aldıkları desteği bir kat daha artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Aktaş, ’’Bursalılar bizi yıllardır tanıyor, biliyor. Kurulduğumuz tarihten itibaren çok ciddi bir destek var. Desteği biraz daha artırarak bu desteği teyit etmiş oluruz. Bugün beni yalnız bırakmayan il başkanıma, milletvekillerime, teşkilat mensuplarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yarınlarımız çok daha güzel olacak’’ şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı