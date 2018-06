Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Cargill davası ile ilgili basın açıklaması yaptı

-DSP milletvekili açıklama

-genel ve detay görüntüler



( BURSA ) BURSA



-. Altun, "20 yıllık bir mücadele sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) çıkan ve başvurucu meslektaşlarımızın haklı bulunduğu karar, sevincimiz değil, utancımızdır" dedi.

Baroda basın açıklaması yapan Altun, Cargill'e Orhangazi'ye nişasta fabrikası kurması için verilen izinler üzerine, bunların iptali için dava sürecinin 1998'de başladığını söyledi.



Altun, "20 yıllık bir mücadele sonunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkan ve başvurucu meslektaşlarımızın haklı bulunduğu karar, sevincimiz değil, utancımızdır." ifadelerini kullanan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halen devam eden, bu yargı sürecinden sonuç alınamaması üzerine, 2005 yılında AİHM'ne AİHS'nin adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, aile ve özel yaşam hakkı ve etkili başvuru haklarının ihlali nedeniyle başvuru yapılma zorunluluğu doğmuş ve yapılmıştır. Yaklaşık 13 yıl sonra AİHM bu başvuru nedeniyle sözleşmenin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM, kararında dönemin Başbakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Gemlik Belediye Başkanı'nın, mahkeme kararlarının uygulanması konusunda sorumlu olmalarına rağmen idare mahkemesi kararlarını uygulamadıklarını tespit etmiş ve kararı uygulamayan yetkililer hakkında açılan tazminat davasıyla ilgili olarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararlara 3’er kez atıf yaparak bu durumu özellikle vurgulamıştır." Bursa Barosunun insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma görevinin bilincinde olduğunu belirten Altun, ülkemiz adalet sistemini rencide eden ve hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan bu süreci, kararlılıkla sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı. "Ne zaman Amerika'ya gitsek önümüze ilk koydukları şey Cargill" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dönemin DSP Milletvekili Av. Ali Rahmi Beyreli de, şunları dile getirdi: "Bu gelişen süreç içinde ABD'deki yönetimlerden bağımsız cumhuriyetçi ya da demokrat hiç fark etmiyor, bütün Amerikan yetkililerinin, bizim yetkililerimize hatta başbakanlarımıza, ilk olarak önlerine koydukları şey Cargill oluyordu. Kendi parti yöneticilerimiz bize diyorlardı ki, 'Siz haklı olabilirsiniz, ancak biz ne zaman Amerika'ya gitsek önümüze ilk koydukları şey Cargill oluyor. Biz ne yapalım?' Hele son zamanlarda her hafta Amerikan büyükelçisi Bursa'ya geldi. Ali Fuat Güven valiydi o zaman. Her ay ve her hafta büyükelçi Bursa'daydı, Cargill'le ilgili davayı takip etmek için. Cargill'in yatırımını, faaliyetini sürdürmesini sağlamak için". Dönemin CHP milletvekillerinden Av. Yahya Şimşek de konuyla ilgili dönemin Çevre Bakanı İmren Aykut'la görüştüklerini aktardı. Şimşek, Aykut'un söylediklerine ikna olduğunu vurgulayarak, "Konuyu genel kurulda tartışırken yine bizler de söz alıp düşüncelerimizi ifade ettik. Aykut da kürsüye çıkıp bizden yana olduğunu söyledi.



Ama sonradan söyledi ki o dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, 'Ben söz verdiğim için bundan geri dönüş yapamayız' şeklinde bir beyanda bulunmuş." ifadelerini kullandı. Basın toplantısına, bazı eski baro başkanları, avukatlar ve dönemin milletvekilleri de katıldı.

(DE-MŞ)