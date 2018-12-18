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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
(BURSA 16. intihar girişiminden kaymakam vazgeçirdi...Borcu olduğunu iddia eden simitçi cenaze namazını fırsat bilip böyle intihar etmeye kalkıştı

(BURSA 16. intihar girişiminden kaymakam vazgeçirdi...Borcu olduğunu iddia eden simitçi cenaze namazını fırsat bilip böyle intihar etmeye kalkıştı

İntihara kalkışma anı

Emniyet Müdürü Kaymakamlık Cenaze Namazı İntihar Girişimi Öğrenciler 

-Çevredeki kalabalıktan görüntü
-Ambulans ve itfaiye görüntüsü
-İkna çabalarından görüntü
-Tabutla geçen kalabalıktan görüntü

- Borcu olduğunu iddia eden simitçi, cenaze namazı esnasında kaymakamlık binasının çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı BURSA

- Bursa'da üç bin lira borcu olduğu öğrenilen simitçi, cenaze namazı sırasında kaymakamlık binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay, öğle saatlerinde Kestel Kaymakamlığı binasının çatısında meydana geldi. 35 yaşındaki seyyar simitçi İbrahim A, üç bin lira borcu olduğu ve bazı ilaçlarını alamadığını söyleyerek kaymakamlık binasının çatısına çıktı. Kaymakamlık binasında görevli polis memurlarının müdahale etmesine karşı kendini atmaya kalkışan İbrahim A.'nın yanına emniyet müdürü ve kaymakam yardımcıları geldi. Ekiplerden borcunu ödeyemediği ve ilaçlarını alamadığı için yardım isteyen İbrahim A, yaklaşık 2 saat boyunca direndi. Bu sırada bitişikteki camide cenaze namazı kılındı. Tabutlar kaymakamlık binasının önünden geçerken ortaya farklı görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile çekerken, kaymakamlığın yanında bulunan ilkokul öğrencileri, simitçiye atlamaması için hep bir ağızdan bağırdılar. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise, '' Atla! Yaşayarak ne yapacaksın?'' diye tepki gösterdi. Olay yerine gelen kaymakam, intihar için çatıya çıkan İbrahim A.'yı üç bin lira vererek aşağı indirdi. Çatıdan indirildikten sonra polis otosuna bindirilen İbrahim A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde 15 defa intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
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