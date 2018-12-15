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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bürokratlar, Hz. Mevlana'yı anmak için kamera karşısına geçti

Bürokratlar, Hz. Mevlana'yı anmak için kamera karşısına geçti

protokol üyelerinin Hz. Mevlana'nın bir sözünü söylemesi

( BİLECİK )- Vali vekili, belediye başkanı ve kurum müdürleri Hz. Mevlana için hazırlanan videoda yer aldı BİLECİK

Belediye Başkanı Kamera Farkındalık Uluslararası 


- Bilecik'teki bazı bürokratlar, Hz. Mevlana için hazırlanan video için kamera karşısına geçti. Hz. Mevlana'nın uluslararası Vuslat yıl dönümü başta Konya olmak üzere tüm Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü kentte protokol üyelerinin katılımıyla "Mevlâna'nın sözleri"nin olduğu bir video hazırladı. Her bürokrat, Mevlana'nın birbirinden değerli sözlerinden birini seslendirerek videonun oluşmasına katkı sağladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, hazırlanan video ile Hz. Mevlana'yı anmak ve onun sözlerini anlamakla kalmayıp, Bilecik'te kültürel anlamda bir farkındalık oluşturulacağını söyledi.

Öte yandan videoda Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt yer aldı.
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