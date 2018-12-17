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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Akış'ın vurulması olayında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Akış'ın vurulması olayında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyet çıkış

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( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) silahla vurulması olayı ile ilgili Cuma günü gözaltına alınan 7 kişi bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akış’ın vurulma olayına karışan şüpheliler M.K.A., M.F.P., F.K., M.G., İ.M., T.D., H.G. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer taraftan İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirirken bugün akşam saatlerinde Ö.A. ve O.S.’nin de gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca olayda kullanılan tabanca ile birlikte bir adet şarjör ve 3 adet M.K.E. yapımı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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