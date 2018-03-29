Burhaniyeliler Afrin’e yardım için seferber oldu İzle

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-Musa Gencan ile röp.

-Berfin Yaren Yolcu ile röp.

-Birnur Aygün ile röp.

-Necmettin Gedikoğlu ile nöp.

-Beytullah Duyar ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye ve Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği’nin öncülüğünde bir hafta önce başlatılan Afrin’e yardım kampanyası büyük ilgi gördü Toplanan eşyalar Cumhuriyet Meydanındaki bir iş yerinde ayrıştırılıp paketlendi. Tırın bu hafta sonu yola çıkacağı açıklandı. Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri de kampanyaya destek olmanın yanı sıra paketleme işinde de görev aldılar. Liseli gençler, kampanyada görev almaktan mutlu olduklarını anlatırken. Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar da, kampanyaya büyük destek olan ilçe sakinlerine ve liseli gençlere teşekkür etti. Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü anlatan Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar,”Kampanyamıza Burhaniye halkı yoğun ilgi gösterdi. Tahminimizden çok bağış oldu. Kampanyamızı sonlandırdık. Şu anda ayrıştırma ve paketleme yapıyoruz. Bunda da bize liseli gençler yardımcı oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü yola çıkacağız. Allah, yapılan yardımları kabul etsin” dedi.

Necmettin Gedikoğlu'da,” Afrin için başlattığımız kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir tır kamyonundan fazla malzeme toplandı" dedi.

Liseli gençlerden Berfin Yaren Yolcu, Birnur Aygün ve Musa Gencan ise, ”Afrin halkına destek için bu kampanyaya katıldık. Buradaki ağabeylerimize de yardımcı olmaktan gurur duyduk. Bu gün de paketleme yapıyoruz” şeklinde konuştular. (FT)

