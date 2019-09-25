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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Burhaniyeli üretici kantaron yağında Avrupa kalitesini ikiye katladı Haberi

Burhaniyeli üretici kantaron yağında Avrupa kalitesini ikiye katladı Haberi

Kantaron yağı tankları

Asad Fakülte Yurt Dışı Emekli Albay Doktora Tezi 

-Kantaron yağı ambalajı
-Detaylar
-Selahattin Güvenç ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Selahattin Güvenç, steviya (şeker otu) üretimi ile adını duyururken, 4 yıl önce üretimine başladığı kantaron yağında da Avrupa kalitesini ikiye katladı. Kantaron yağında, Avrupa farmakopisine göre içinde on binde 50 Hypericin bulunması gerekirken, Güvenç’in ürettiği kantaron yağı ise on binde 96 Hypericin içeriyor. Burhaniye’de 10 yıl önce steviya (şeker otu) üretimine başlayan emekli albay Selahattin Güvenç, yörede üretimi yapılan kantaron yağında da yüksek kalite yakaladı. 4 yıldan beri kantaron yağı üzerinde çalışan, 69 yaşındaki Güvenç, eczacılık fakültesindeki bir doktora tezinden yola çıkarak yüksek kaliteyi yakaladı. Güvenç, yakaladığı yüksek kaliteyi de Eczacılık Fakültesinin raporu ile kanıtladı. Kantaron yağında yüksek kalite yakaladıklarını anlatan Selahattin Güvenç, “Ben 4 yıla yakındır kantaron yağı üzerinde çalışma yapıyordum. Bir kısım deneme üretimleri yapıyordum. Ancak, çok iyi netice alamamıştık. Şu anda piyasada bulunan kantaron yağı standardında üretim yapıyordum. Bilimsel çalışma yapmak için Eczacılık Fakültesi farmakoloji bölümünde yapılmış olan doktora tezinden yola çıktım. Bu sene, bilimsel çalışma yaptık. Sonuç mükemmel. Şöyle ki, Avrupa farmakoposine göre, kantaron yağı içerisinde bulunması gereken Hypericin miktarı on binde 50’dir. Yapılan analize göre bizim kantaron yağı içersinde ise Hypericin miktarı on binde 96’dır. Yani, iki katına yakın Hypericin içermektedir. Bu süper bir neticedir. Şimdiye kadar getat kliniklerinde veya diğer vatandaşlarımız kantaron yağını bol miktarda kullanmakta ve ithal edilmekteydi Ancak, bundan sonra ithal edilmeyecek. Yani, yurt dışından pahalı bir şekilde getirilmeyecek. Kalitemiz çok yüksek. Artık biz, yurtdışına ihraç edeceğiz. Bu sene bir ton civarında üretim yaptık. Önümüzdeki yıl yapacağımız tek şey üretimi artırmak olacaktır. Böylelikle, hem kendi insanımıza hizmet vermeyi hem de yurt dışına göndererek ülkemize döviz kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.
(FT-EME)
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