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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu Haberi

Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu Haberi

Deniz kızı heykeli

Hatıra Fotoğrafı 

-Heykeli ziyaret edenler
-Detay görüntüler
-Osman Yalçınkaya ile röp.
-Oğuzhan Yılmaz ile röp.
-Murat Akbulut ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Kuzey Ege’nin en güzel kumsallarından Ören Plajı ilgi görürken, Plajdaki Deniz Kızı Heykeli de ilgi odağı oldu. Plaja gelen yüzlerce insan Deniz Kızı Heykeli ile fotoğraf çektiriyor. Burhaniye’de Ören Plajındaki Karataş’ın üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı Ören Plajına gelen vatandaşlar Deniz Kızı Heykeli ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ören plajının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Emekli Tapu Müdürü Osman Yalçınkaya, “Ören plajı çok güzel. Karataş’ın üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan Deniz Kızı Heykeli de yoğun ilgi görüyor. Buraya gelen insanlar hep fotoğraf çektiriyorlar” dedi.
Oğuzhan Yılmaz da, “ Ören plajı Kuzey Egenin en güzel plajıdır. Deniz Kızı Heykeli de ilgi görüyor. Herkes fotoğraf çektiriyor” dedi.
Urfa’dan geldiğini anlatan Murat Akbulut ise, “Biz Urfa’dan tatil için geldik. Ören plajını çok sevdim. Bu arada Deniz Kızı Heykeli ile de fotoğraf çektirdik. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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