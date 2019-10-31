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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Burhaniye’de zeytin çekirdekleri tespih, odunları ise takı oldu

Burhaniye’de zeytin çekirdekleri tespih, odunları ise takı oldu

Gökhan Fırındaoturan'ın tezgahı

Zeytin Ağacı Sigara Hediyelik Eşya 

-Zeytin çekirdeklerinin delinmesi
-Takı yapımı
-Zilan Şahin boynunda takı ile
-Detay görüntüler
-Gökhan Fırındaoturan ile röp.
-Zilan Şahin ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, zeytin atıkları maharetli ellerde aksesuar ve takıya dönüştü. İşçi emeklisi Gökhan Fırındaoturan, 8 yıldan beri zeytin çekirdeklerini tespih ve takıya dönüştürürken, bu yıl da zeytin odunlarından takılar yaptı. şçi emeklisi 56 yaşındaki Gökhan Fırındaoturan, çöpe giden ve veya yakacak olan zeytin atıklarını turistik eşyaya dönüştürüyor. 2 çocuk babası Fırındaoturan, evinde yaptığı el işi, göz nuru hediyelik eşyaları sattığı, İskele Mahallesindeki tezgahında da üretime devam ediyor. Ürünlerinin ilgi gördüğünü söyleyen Fırındaoturan, zeytin çekirdeği tespihlerin stres giderdiğini anlattı. İşini severek yaptığını anlatan Fırındaoturan, “8 sene önce çöpe giden zeytin çekirdeklerini delerek tespihler yaptım. Bu sene de zeytin odunlarından takı ve kolyeler yapmaya başladım. Hanımların çok hoşuna giden bu takılar tutuldu. Ayrıyeten çok stresli bir toplum olduğumuzu gözlemledim. Özellikle hanımlar bu tespihleri çok alıyor. Eşlerinin veya çocuklarının, sigara veya telefonu çok kullandıklarından dolayı bu tespihleri stres çarkı yerine alıp götürüyorlar. Hediye ediyorlar. Sanırım iyi sonuç alıyorlar. Çünkü ben de elimde tespih varken telefonu düşünmüyorum. Çünkü bunlar stres alıyor. Beni huzurlu kılıyor. Dünyanın bize stres çarkı satmasına karşı, biz diyoruz ki elimdeki tespih stresi alıyor. Stres için herkes bunu kullanmalı” dedi.
Zeytin odunundan yapılan takıyı boynunda taşıyan Zilan Şahin de, “Gökhan ağabeyin bu sene zeytin ağacından yaptığı takıları severek takıyoruz. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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